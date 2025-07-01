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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أنه تعلم الروح الرياضية من محمود طاهر رئيس الاهلي الاسبق.

أحمد مرتضي منصور: اتعلمت الروح الرياضية من رئيس الأهلي

وقال أحمد مرتضي خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية: "معنديش تعليق علي تويتات ممدوح عباس ولو شوفتوا في مكان هسلم عليه ماليش علاقة بخلافه مع والدي هو الأكبر سنا وبعدين انا اتعلمت الروح الرياضية من الدكتور كمال درويش والمهندس محمود طاهر.

ويضيف أحمد مرتضي:"الاثنين صراحة اتعلمت منهم كتير..الدكتور كمال درويش كان بيقولي الانتخابات جيم لما ينتهي تخلص كل حاجة وترجع زي الأول.. المهندس محمود طاهر كان رئيس بعثة الأهلي في الإمارات في مباراة السوبر وانا كنت رئيس بعثة الزمالك ولما كسبنا قولتله هاردلك متزعلش قالي لا الرياضة مفيهاش كدا..الماتش يخلص كل حاجة انتهت ".

وأكمل أحمد مرتضي منصور:"نفذت الروح الرياضية مع الكابتن محمود الخطيب رئيس الاهلي في نهائي القرن باركلته لما الاهلي كسب الزمالك مع اني كنت عارف قبلها ان المجلس ماشي ".