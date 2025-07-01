نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يلخبط إعدادات "الحاسوب الخارق".. و"أوبتا" تتراجع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توقع "حاسوب خارق" أن يغادر الهلال السعودي ثمن نهائي كأس العالم للأندية بعد خسارته 3-0 أمام يوفنتوس الإيطالي وذلك قبل بداية البطولة، إلا أن الفريق القادم من الرياض كذّب توقعات الحاسوب وتأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على مانشستر سيتي صباح الثلاثاء 4-3.

ونشرت وسائل إعلام مختلفة تنبؤات الحاسوب الخارق قبل أيام من بداية البطولة والتي توقع فيها أن يتأهل الهلال والترجي التونسي إلى الدور الثاني بينما تغادر الأندية العربية المتبقية من دور المجموعات.

وفعلًا غادرت أندية الأهلي المصري، الوداد المغربي والعين الإماراتي لكن انضم إليها الترجي التونسي، بينما صعد الهلال لمواجهة مانشستر سيتي قبل أن يقصيه من ثمن النهائي في أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن.

وفي المقابل منحت خوارزميات موقع "أوبتا" المتخصص بالاحصائيات الرياضية نسبة لا تتجاوز 4.7% للوصول إلى نصف نهائي البطولة، ونسبة لا تتجاوز 1.2% للعب المباراة النهائية، و0.3% للفوز بالبطولة.

ولكن بعد فوزه على مانشستر سيتي منحته "أوبتا" 60.5% لتجاوز فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي، و19.5% لبلوغ المباراة النهائية، أما نسبة فوزه بالبطولة فبلغت 4.52%.

وتعادل الهلال مع ريال مدريد الإسباني وسالزبورغ النمساوي في دور المجموعات قبل أن يفوز على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون رد، وأقصى مانشستر سيتي من ثمن النهائي بمباراة ملحمية.