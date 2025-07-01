الزمالك يستقر على الجهاز الفني الجديد بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر نادي الزمالك على تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، والذي اقترب من تولي المهمة الفنية للأبيض خلال الفترة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني الجديد كلًا من الفرنسي بيير باهرلي مساعدًا أول، وحازم إمام نجم الزمالك السابق كمساعد ثانٍ، والبلجيكي چوجوسلاف لازيتش يتولى مهمة تدريب حراس المرمى، والإسباني رأوول لوبيز منصب مدرب الأحمال.

ويكمل الفرنسي چوليان لاچوكس الطاقم الفني في منصب محلل الأداء، ليكون الجهاز الجديد مزيجًا بين الخبرات الأوروبية والدعم الفني المحلي، في إطار سعي الزمالك لاستعادة الاستقرار الفني والمنافسة بقوة على البطولات في الموسم الجديد.