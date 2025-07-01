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أحمد جودة - القاهرة - خاطب مسئولو النادي الأهلي نظائهم في نادي سيراميكا رسميًا، للمطالبة بمبلغ 17 مليون و400 ألف جنيه، والذي يمثل قيمة 20% من صفقة انتقال اللاعب الجزائري أحمد القندوسي إلى نادي لوجانو السويسري.

الأهلي يسعى لتحصيل مستحقاته المالية من صفقة انتقال القندوسي

ويأتي هذا المبلغ وفقًا للشرط المالي المدرج في عقد بيع القندوسي من الأهلي إلى سيراميكا، والذي ينص على حصول النادي الأحمر على نسبة 20% من قيمة أي صفقة انتقال للاعب إلى نادٍ آخر.

ويعد هذا الملف المالي بين الأهلي وسيراميكا، أحد الملفات الهامة التي يسعى مسئولو النادي الأحمر لتحصيل مستحقاتهم المالية منها، خاصة مع وجود العديد من الصفقات التي تمت في الفترة الأخيرة.

يذكر أن أحمد القندوسي لاعب الوسط الجزائري، قد انتقل إلى صفوف سيراميكا في وقت سابق، قبل أن يرحل عن الفريق مؤخرًا إلى نادي لوجانو السويسري في صفقة انتقال نهائي.

