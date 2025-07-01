نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجت يفوز على الأهلي وإنبي ويتوج بدوري تنس الطاولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق بتروجت بطولة الدوري المصري الممتاز لتنس الطاولة رجال موسم 2025-2025، بعد الفوز على كل من انبي والنادي الأهلي، في الدورة الفاصلة، ليصبح بتروجت النادي الوحيد بعد الأهلي الذي جمع دوري الرجال مع السيدات في موسم واحد.

ولعب بتروجت أمام الأهلي في الدورة الثلاثية الفاصلة، ونجح في الفوز بنتيجة 3-0، قبل أن يكرر نفس الانتصار على نادي إنبي 3-1، في الدورة التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويضم فريق بتروجت كل من مروان عبدالوهاب، سيد رمضان، باسل علاء، محمد وليد، نور طارق، والمحترف الصيني تشو كاي.

ويتكون الجهاز الفني للفريق البترولي بطول الدوري من ياسر صبحي، ويعاونه إسلام المحمدي مدرب عام، محمد خيري مدرب أحمال، وإسلام أبو الدهب إداري.

ويلتقي الأهلي مع إنبي بعد قليل في المباراة التي تحدد صاحب المركزين الثاني والثالث.