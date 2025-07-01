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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي كهرباء الإسماعيلية مع مهاجم الزمالك السابق عمر السعيد في صفقة انتقال حر، وذلك في إطار تدعيمات الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد، وكان المدير الفني للنادي رضا شحاتة قد طلب ضم اللاعب لتدعيم خط الهجوم، نظرًا لخبرته الطويلة في الدوري المصري.

كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع مهاجم الزمالك السابق عمر السعيد

ويعد عمر السعيد من اللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة في الدوري المصري، حيث لعب لنادي الزمالك ومصر المقاصة والجونة ووادي دجلة والإنتاج الحربي ومودرن سبورت، ومن المتوقع أن يساهم السعيد في تعزيز قدرات هجوم الفريق الإسماعيلي.

ويأتي هذا التعاقد في إطار سلسلة من الصفقات التي أبرمها نادي كهرباء الإسماعيلية استعدادًا للموسم الجديد، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري.