نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتجه للصفقات الإفريقية لتدعيم الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نادي الزمالك بحثه عن تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يتجه التركيز حاليًا نحو ضم لاعبين أفارقة بمستوى مميز لدعم الخط الأمامي.

ويأتي المالي فيلي تراوري، مهاجم السويحلي الليبي، على رأس الترشيحات، حيث دخل النادي في مفاوضات رسمية لضمه، بينما لا يزال اسم التنزاني كليمانت مزيزي مطروحًا ضمن الأسماء، رغم تحفظ البعض داخل النادي بسبب صغر سنه (21 عامًا) والخوف من عدم ظهوره بالمستوى المطلوب سريعًا.

وتضم قائمة الترشيحات لتدعيم الزمالك في الميركاتو الصيفي عددًا من اللاعبين الأفارقة الآخرين إلى جانب مزيزي وتراوري، في ظل رغبة الإدارة في اختيار عناصر قادرة على تقديم الإضافة الفنية بشكل فوري وفعال.