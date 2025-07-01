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أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع المالي فيلي تراوري، مهاجم فريق السويحلي الليبي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الخط الأمامي في الموسم الجديد.

الزمالك يتفاوض مع المالي فيلي تراوري

وطلب نادي السويحلي الليبي الحصول على 2 مليون دولار للموافقة على رحيل اللاعب، في ظل تمسك النادي بخدماته، خاصة وأن عقد تراوري ممتد حتى نهاية موسم 2027، ما يصعب من مهمة الزمالك في ضمه بسهولة.

ولم تصل المفاوضات حتى الآن إلى مرحلة متقدمة، ولم يتم توقيع أي عقود رسمية، لكن هناك رغبة من الزمالك في حسم الصفقة، بينما يسعى مسؤولو القلعة البيضاء لتخفيض المقابل المادي المطلوب لإتمام التعاقد.