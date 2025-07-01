فـي مونديال الأندية: الهلال وفلوميننسي يقصيان مانشستر سيتي وإنتر ميلان ويبلغان ربع النهائي

أورلاندو ـ أ.ف.ب: حقق الهلال السعودي وفلوميننسي البرازيلي مفاجأتين مدويتين بفوزههما على مانشستر سيتي الإنجليزي 4-3 بعد التمديد عقب التعادل 2-2 في الوقت الأصلي، وإنتر ميلان الإيطالي 2-0 تواليا، وبلغا الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم. وضرب الفريقان موعدا في ربع النهائي في الرابع من يوليو على ملعب كامبينغ وورلد ستاديوم في أورلاندو. في المباراة الأولى في أورلاندو، سجل للهلال كل من البرازيليين ماركوس ليوناردو (46 و112) ومالكوم (52) والسنغالي كاليدو كوليبالي (94) ولسيتي كل من البرتغالي برناردو سيلفا (9) والنروجي إرلينغ هالاند (55) والبديل فيل فودن (104). قال كوليبالي لاعب تشلسي الإنجليزي السابق بعد المباراة لمنصة «دازون» للبث التدفقي «كانت مباراة صعبة أمام أحد أصعب الفرق في العالم. أردنا إظهار أفكارنا ومهاراتنا وقوتنا وقدمنا مباراة جيدة جدا». وأضاف عن تسجيله هدفا «كان من الرائع تسجيل هدف في مرمى مانشستر سيتي في مونديال الأندية. إنه شعور رائع». وتقدم الهلال ثلاث مرات في المباراة، بعد تأخره أولا بهدف سيلفا الذي افتتح التسجيل حين اخترق الجزائري ريان آيت-نوري الدفاع ولعب عرضية أبعدها البرازيلي رينان لودي، لكنها ارتطمت بالألماني إيلكاي جوندوجان وتهيّأت أمام سيلفا الذي سددها في المرمى (9). وعادل ليوناردو حين لعب البرتغالي جواو كانسيلو عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الحارس البرازيلي إيدرسون، ارتطمت بدياش، منه إلى مالكوم الذي سددها في جسد البرتغالي لتعود إلى ليوناردو فتابعها برأسية إلى الشباك (46). وجاء هدف الهلال الثاني بعد هجمة مرتدة حين لعب كانسيلو تمريرة طويلة نحو مالكوم الذي انفرد وسدد كرة زاحفة نحو المرمى (52). ودفع المدرب الإسباني لسيتي بيب جوارديولا سريعا بثلاثة لاعبين لتغيير مجريات الأمور، وهو ما حصل بعد أقل من ثلاثة دقائق حين سجل هالاند التعادل من ركلة ركنية لعبها سيلفا وصلت إلى داخل المنطقة بعد دربكة وسددها في المرمى (55). وخطف كوليبالي هدف الهلال الثالث برأسية بعدما ارتقى فوق المدافعين للكرة التي لعبها البرتغالي روبن نيفيش (94). وعادل سيتي عبر البديل فودن بتسديدة على الطاير إثر تمريرة من البديل الآخر الفرنسي ريان شرقي (104). وفعلها الهلال حين ارتقى الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش برأسه لعرضية لودي ووجّه الكرة مباشرة نحو المرمى، تصدى لها إيدرسون بصعوبة وتهادت أمام ليوناردو الذي تابعها في المرمى (113). وعلى ملعب بانك أوف أميركا ستاديوم في شارلوت، فاجأ فلوميننسي البرازيلي، إنتر وصيف بطل أوروبا وتغلب عليه بهدفين سجلهما الأرجنتيني جيرمان كانو في مباراته الرقم 200 في جميع المسابقات بقميص فريقه (3) والبديل هيركوليس بيريرا (90+3). ولم يخسر الفريق البرازيلي في مبارياته الـ 10 الأخيرة ضمن مختلف المسابقات، وهي أطول سلسلة له من دون هزيمة منذ يناير 2023. وخرج فلوميننسي منتصرا من مواجهته الاولى على الإطلاق أمام ناد إيطالي في مسابقة رسمية، في حين سبق أن واجه إنتر نظيره سانتوس وخسر أمامه 0-1 في الكأس السوبر الإنتركونتيننتال عام 1969.