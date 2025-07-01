بعد لقب غرب آسيا .. منتخب الطائرة الشاطئية يعود إلى برامجه التدريبية استعدادا للجولات الآسيوية

كتب ــ بدر الزدجالي:

يدخل منتخبنا الوطني لكرة الطائرة الشاطئية في برنامج تدريبي واعدادي من اجل الاستحقاقات القادمة التي تنتظر المنتخب ومنها التواجد في الجولات الاسيوية ذات التصنيف الاسيوي، حيث ستكون اقرب تلك الجولات المقررة من قبل الاتحاد الاسيوي للكرة الطائرة في تايوان خلال الفترة القادمة والتي اعلن عنها الاتحاد الاسيوي. ويتوجب على المنتخب التواجد في مثل هذه الجولات بهدف الحصول على نقاط التصيف، وكذلك هي بطاقة تسمح من خلالها المشاركة في مختلف المسابقات الاسيوية وكذلك العالمية، حيث لم يتواجد المنتخب خلال العام الحالي 2025 في اي من تلك الجولات بسبب انشغال اللاعبين في منافسات الدوري العام للكرة الطائرة والمشاركات الاقليمية السابقة منها المشاركة في غرب اسيا والتي حقق خلالها المنتخب لقب البطولة والتي اقيمت في الاردن قبل فترة وجيزة.

وسيبدأ المنتخب الوطني برنامج اعداده تحت اشراف المدرب الوطني بدر الصبحي بدءا من يوم الأحد القادم في برنامج تدريبي مفتوح بمسقط حتى تتضح الرؤية الكاملة بمشاركة المنتخب في الجولات القادمة وسوف يشارك في هذا البرناج ستة من لاعبي المنتخب الوطني وهم هيثم الشريقي وأحمد الحوسني ومازن الهاشمي وهود الجلبوبي، وكذلك بمشاركة التشكيل الجديد للمنتخب القادم والمكون من اللاعبين صالح الجلبوبي وخلفان العامري واللذين سبق وشاركا في جولات غرب اسيا في قطر والأردن وقدما مستويات جيدة. وقال مدرب المنتخب بدر الصبحي : المنتخب يعود بعد توقف خلال الفترة الماضية وبعد آخر مشاركاته في منافسات غرب اسيا بالاردن والتي نجح خلالها المنتخب في حصد لقب آخر له ليثبت بها بان منتخباتنا جاهزة للمنافسة في مختلف البطولات ونسعى من خلال البرنامج القادم الى التواجد في احدى الجولات الاسيوية والتي ينغي لنا التواجد بها من اجل الحصول على نقاط التصنيف وهذه الجولات تسمح لنا بالمشاركة في البطولات الاسيوية وغيرها، ومن الواجب التواجد بها، حيث اننا لم نشارك خلال العام الحالي بسبب انشغال اللاعبين في مسابقات الدوري. واضاف بان من الأنسب تجهيز اللاعبين بالصورة المثالية خلال هذه الأيام وقبل المشاركة في الجولات الاسيوية ونملك عناصر الخبرة في صفوف المنتخب بالإضافة إلى تطعيم المنتخب بعناصر شابة عبر اللاعبين صالح الجلبوبي وخلفان العامري واللذين نعول عليهما الكثير لمستقبل الطائرة الشاطئية وهما في تطور مستمر ويحتاجان فقط الى مزيد من البطولات والمباريات من اجل صقل مستواهما الفني بالصورة الجيدة ونسعى جاهدين إلى تحقيق نتائج مشرفة للطائرة الشاطئية بعد ان نجحت طائرتنا في حصد العديد من الألقاب سواء الخليجية أو العربية وكذلك التتويج بالميداليات الاسيوية. مشيرا إلى ان التواجد في الجولات الاسيوية مهم جدا للاعبينا من أجل الاستمرارية، وكذلك تطوير مستوياتهم الفنية وخوض اكبر عدد من المباريات وبالأخص اللاعبين الشباب الذين يحتاجون وبشكل كبير لمثل هذه المشاركات وسنعمل جاهدين على تقديم الأفضل لهذا المنتخب في المشاركات الخارجية القادمة.