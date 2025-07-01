القاهرة ـ د.ب.أ: أشاد مجلس إدارة الزمالك المصري بجهود أيمن الرمادي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم الذي توج بلقب كأس مصر مؤخرا. وقال الزمالك في بيان عبر حساباته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، إن مجلس الإدارة وجه الشكر إلي الرمادي علي الفترة التي قضاها مع النادي كمدير فني وتوج خلالها بكأس مصر. وأوضح: كما وجه مجلس الإدارة الشكر للجهاز المعاون بالكامل يعلن رحيل كل من أيمن عبدالعزيز المدرب العام وأحمد سمير وحمادة السيد المساعدين وعماد المندوه مدرب حراس المرمي ومحمد الشافعي معد بدني . وقال مصدر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ)، رفض ذكر اسمه، إن الزمالك يستعد للإعلان عن تعيين البلجيكي يانيك فيريرا مديرا فنيا برفقة جهاز فني وإداري وطبي بالكامل .

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