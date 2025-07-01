يوفنتوس يكثف جهوده فـي الساعات الأخيرة لمحاولة ضم أوسيمين

روما ـ أ.ف.ب: كثف يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم جهوده في الساعات الأخيرة لمحاولة ضم الهداف النيجيري فيكتور أوسيمين من غريمه نابولي، وذلك وفق ما أفادت التقارير الإعلامية. وتوج أوسيمين الموسم المنصرم بلقب الدوري التركي بألوان جلطة سراي الذي انتقل إليه في سبتمبر الماضي على سبيل الإعارة من نابولي من دون خيار الشراء، وذلك بعدما دخل في صدام مع إدارة النادي الجنوبي لرغبته بعدم مواصلة اللعب معه. انضم ابن الـ26 عاما لجلطة سراي بعدما وجد نفسه من دون بديل آخر نتيجة إقفال باب الانتقالات الصيفية في أوروبا قبل التوصل إلى اتفاق مع أي فريق. وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية منذ فترة طويلة عن رغبة يوفنتوس بالتعاقد مع أوسيمهن الذي سجل خلال موسمه التركي 37 هدفا في كافة المسابقات، بينها 26 في الدوري. ورغم الحديث في مايو عن رفض أوسيمهن الانضمام إلى يوفنتوس، كشفت شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية أن «بيانكونيري» لم يفقد الأمل وكثف في الساعات الأخيرة اتصالاته من أجل محاولة ضمه، كما الحال بالنسبة للكندي جوناثان ديفيد الذي بات حرا بعدما وصل إلى نهاية عقده مع ليل الفرنسي. ولا يبدو التعاقد مع أوسيمهن سهلا على الإطلاق لأنه يتوجب على إدارة عملاق تورينو الدخول في مفاوضات مع رئيس ومالك نابولي أوريليو دي لاورنتيس بما أن البند الجزائي في عقد النيجيري والبالغ 75 مليون يورو لا ينطبق على الأندية الإيطالية، أي أن الأخيرة غير قادة على تفعيله والحصول على خدمات اللاعب من دون مفاوضات مع النادي المتوج الموسم المنصرم بلقب الدوري الإيطالي. ولن يكون بمقدور يوفنتوس بالتالي تكرار ما فعله في 2016 حين حرم نابولي من خدمات هدافه الأرجنتيني جونسالو هيجواين بعدما دفع البند الجزائي الذي كان 100 مليون يورو، من أجل ضمه.