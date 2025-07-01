الرياضة

المصري يعلن تشكيل جهاز كرة القدم النسائية للموسم الكروي الجديد

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المصري يعلن تشكيل جهاز كرة القدم النسائية للموسم الكروي الجديد

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أحمد جودة - القاهرة -  

وافق مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي على تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول للكرة النسائية بالنادي للموسم الكروي الجديد 2026/2025 والمقدم من الكابتن حسام حمادة المدير الفني للفريق.

هذا وقد جاء تشكيل الجهاز على النحو التالي: 
ك/ حسام حمادة، مديرًا فنيًا.
ك/ محمد سعد أبو النصر، مدربًا عامًا. 
ك/ محمد أسامة  الغصناوي، مدربًا لحارسات المرمى. 
د/ رضوي أحمد محمد عبد الواحد، رئيسُا للجهاز الطبي.
ك/ عادل المحروقي، مشرفُا ماليًا وإداريًا.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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