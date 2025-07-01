نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. آرسنال يعلن عن أولى صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن آرسنال الإنجليزي عبر موقعه الرسمي التعاقد مع الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

آرسنال يتعاقد مع كيبا أريزابالاجا من تشيلسي

ووقع كيبا أريزابالاجا عقدًا صباح اليوم الثلاثاء مع الجانرز حتى يونيو 2030، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال الحارس الإسباني إلى آرسنال قادمًا من البلوز، كلفت خزينة الجانرز 5 ملايين جنيه إسترليني.

وأجرى الإسباني كيبا حوارًا مع الموقع الرسمي لنادي آرسنال، بعد الانضمام بشكل رسمي إلى الفريق، وقال: "أنا سعيد للغاية بوجودي هنا، متحمس للغاية ومتطلع لما هو قادم".

وأضاف كيبا أريزابالاجا: "الطموح الذي يظهره هذا النادي، عندما أتحدث مع ميكيل [أرتيتا] وإيناكي [تشانا]، ومدى رغبتهما في الفوز... أعتقد أننا قريبون جدًا من الفوز، ونأمل أن نتمكن معًا من تحقيقه".

في المقابل تحدث آرتيتا مدرب آرسنال عن انضمام كيبا، قائلًا:"نحن سعداء للغاية بانضمام كيبا إلينا. إنه لاعب نعرفه جيدًا، وقد واجهناه عدة مرات في المواسم الأخيرة. إنه يحمل ثروة من الخبرة التي سيستفيد منها زملاؤه في الفريق، ولديه شغف حقيقي للفوز".

وانتقل الحارس الإسباني البالغ من العمر 30 عامًا إلى صفوف تشيلسي صيف 2018 قادمًا من أتلتيك بيلباو بمقابل 80 مليون يورو، قبل أن يخرج على سبيل الإعارة الموسم الماضي إلى بورنمورث.