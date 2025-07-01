نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. موناكو يستعير نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن موناكو الفرنسي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع الإسباني آنسو فاتي لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

آنسو فاتي ينتقل إلى موناكو

وذكر النادي الفرنسي في بيانه الرسمي، أن آنسو فاتي وقع عقدًا مع موناكو على سبيل الإعارة حتى يونيو 2026، مع وبند بأحقية الشراء، بعدما اجتاز صباح اليوم الثلاثاء الفحوصات الطبية بنجاح.

ونشر موناكو عبر موقعه الرسمي، قائلًا: "بدأ فاتي مسيرته الاحترافية مع برشلونة في 25 أغسطس 2019، وعمره 16 عامًا فقط. موهبته المبكرة، أثبت جدارته سريعًا في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. في 10 ديسمبر، سجل هدف الفوز ضد إنتر ميلان (2-1)، ليصبح أصغر هداف في تاريخ البطولة، بعمر 17 عامًا و40 يومًا".

وأضاف: "أنهى موسم 2019-2020 بأكثر من 30 مباراة و8 أهداف، وحصل على المركز الثاني في جائزة الفتى الذهبي 2020، التي تكرم أفضل لاعب تحت 21 عامًا في أوروبا".

وواصل حديثه النادي الفرنسي: "مع برشلونة، حيث لعب في عدة مراكز هجومية - جناح، لاعب خط وسط مهاجم، مهاجم - شارك في 123 مباراة (29 هدفًا و8 تمريرات حاسمة) وفاز بلقبين في الدوري الإسباني (2023 و2025)، وكأسين في إسبانيا (2021 و2025) وكأس السوبر الإسباني مرتين (2023 و2025)".

وأختتم موناكو: "قضى أنسو فاتي موسم 2023-2024 معارًا إلى برايتون آند هوف ألبيون. وهناك، خاض أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك في 27 مباراة مع النادي الإنجليزي (4 أهداف، تمريرة حاسمة واحدة). وهو لاعب دولي إسباني منذ عام 2020، وشارك في كأس العالم 2022، ثم فاز بدوري الأمم الأوروبية 2023".

ويُعد آنسو فاتي البالغ من العمر 22 عامًا ثاني صفقات موناكو الصيفية، حيث تعاقد مع الفرنسي بول بوجبا في صفقة انتقال حر.

