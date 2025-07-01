نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيب جوارديولا يعتذر ويكشف سر تفوق الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بأداء الهلال السعودي عقب الخسارة المثيرة لفريقه في ثمن نهائي كأس العالم للأندية، والتي انتهت بفوز "الزعيم" بنتيجة 4-3 بعد التمديد لوقت إضافي.

وخلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، عبّر جوارديولا عن أسفه للهزيمة، مؤكدًا أن الهلال قدم أداءً استثنائيًا، خاصة في الهجمات المرتدة والتمركز الدفاعي العميق، وهو ما أربك حسابات فريقه.

وقال المدرب الإسباني:

"الهلال لم يفاجئني، كنت أعلم أنهم يملكون فريقًا قويًا جدًا. أداؤهم في المرتدات كان رائعًا، وكان علينا الركض كثيرًا للخلف لإيقافهم. لقد استحقوا الفوز."

وأثنى جوارديولا بشكل خاص على لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، نجم الهلال، مشيرًا إلى أهميته في هيكلة الفريق داخل الملعب، حيث قال:

"سافيتش لاعب مذهل، تابعته منذ أن كان في لاتسيو، والآن يواصل التألق مع الهلال. قدم مباراة كبيرة وأظهر مدى قيمته في وسط الملعب."

واختتم جوارديولا حديثه بتقديم الاعتذار لجماهير مانشستر سيتي، مؤكدًا أن الفريق سيتعلم من هذه الخسارة، ويعود أقوى في قادم المنافسات.