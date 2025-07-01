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أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي على التشكيل المقترح للجهاز الفني والإداري والطبي لقطاع الناشئين بالنادي والمقدم من الكابتن عباس نور الدين رئيس القطاع.

المصري يعلن عن تشكيل قطاع الشباب والناشئين للموسم الكروي الجديد

هذا وقد جاء تشكيل القطاع على النحو التالي

ك/ عباس نور الدين رئيس قطاع الناشئين والبراعم

ك/عماد الدين محمد أحمد مشرف مرحلة فرق الناشئين

ك/السيد محمد السيد الناغي مشرف مرحلة البراعم وحراس المرمى

ك/محمد فهمي المنصوري المدير الإداري لقطاع الناشئين والبراعم

ك/ابراهيم صلاح الصفتي مسئول شئون اللاعبين

ك/محمد أحمد عجيزة محلل أداء مرحلة الناشئين

أ/عادل فؤاد محمد مسئول مالي لقطاع الناشئين والبراعم

الجهاز الفني لفريق مواليد " 2007 "

ك/ عمرو ابراهيم الشموتي مدرب عام

ك/أحمد يوسف أحمد مدرب



الجهاز الفني لفريق مواليد " 2009 "

ك/ أحمد حسن نبيه مدرب عام

ك/محمد مرسي العتباني مدرب



الجهاز الفني لفريق مواليد " 2010 "

ك/ هاني السيد قطب مدرب عام

ك/السيد متولي السيد مدرب



الجهاز الفني لفريق مواليد " 2011 "

ك/ وائل جمال الجبالي مدرب عام

ك/جابر ابراهيم حسن مدرب



الجهاز الفني لفريق مواليد " 2012 "

ك/ طارق السيد مبروك مدرب عام

ك/أحمد صلاح الدين منير "شيكو" مدرب

ثانيًا: الجهاز الفني لمرحلة البراعم ( 2013 – 2017 )



فريق 2013: ك/ محمد صلاح محمود مدرب عام

فريق 2014: ك/محمود السيد حسين مدرب عام

فريق 2015: ك/محمد محمود الخولي مدرب عام

فريق 2016: ك/أحمد أمين محمد مدرب عام

فريق 2017: ك/عاطف ابراهيم قنديل مدرب عام

مساعدين المرحلة والبراعم والمرحلة التعليمية

ك/ عبد الرحمن محمد حجازي

ك/محمد ابراهيم أحمد

ك/محمد أشرف عبد القوي

ثالثًا: المرحلة التعليمية بالأجر الشهري 400 جنيه شهريًا لكل لاعب

ك/ السيد عبد اللطيف مشرف على المرحلة التعليمية

ك/عمرو أشرف عبد اللاه مدرب 2018

ك/محمد أحمد عبد الواحد مدرب 2018

ك/حسن أشرف أنور مدرب 2019

رابعا: الجهاز الإداري



ك/ السيد أحمد الجراحي منسق عام 2007

ك/علي سعد الشحات منسق عام 2009

ك/عبد الغفار محمد شاهين منسق عام 2011- 2012

ك/السيد عبد السلام منسق عام 2010

ك/محمد مجدي عامر منسق مرحلة البراعم والمرحلة التعليمية

خامسا: الجهاز الطبي

ك/ محمد حلمي حبيش أخصائي علاج طبيعي ومشرف المرحلة

ك/محمد أحمد عبد الباري أخصائي علاج طبيعي

ك/يحيى زكريا الباني أخصائي علاج طبيعي

ك/أيمن عبد العظيم نوفل أخصائي علاج طبيعي

ك/كريم محب نصر الدين أخصائي علاج طبيعي

ك/وليد طه مسعد أخصائي علاج طبيعي

سادسًا: جهاز حراس المرمى

ك/ محمد أحمد الشناوي مدرب 2007

ك/ابراهيم ابراهيم صبحي مدرب 2009

ك/ناصر محمد فوزي (زتون) مدرب 2010 – 2011 - 2012

ك/أيمن أحمد غريب

ك/خالد سمير رضوان مدرب مرحلة البراعم والمرحلة التعليمية

ك/فارس حسام السيد البدري



إدارة قطاع الناشئين

ك/ كريم محمد المنصوري مدير الإدارة

ك/أحمد طارق محمد موظف

أ/فاطة الزهراء حازم السواح موظفة

أ/فاطمة ابراهيم عصفور موظفة