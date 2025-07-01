نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا بعد الخسارة أمام الهلال «حان وقت الراحة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الشكر إلى فريقه على الرغم من الخروج من ثمن نهائي مونديال الأندية بكرة القدم، إثر الخسارة أمام الهلال السعودي 4-3 بعد التمديد والتعادل 2-2 في الوقت الأصلي الإثنين، مشيرا إلى أنه "حان وقت الراحة" بعد موسم طويل.

جوارديولا بعد الخسارة أمام الهلال «حان وقت الراحة»

وبدا أن سيتي في طريقه إلى تأهل متوقع لربع النهائي بعد تقدمه عبر البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة التاسعة، لكنه تأخّر بالنتيجة ثلاث مرات بعد أداء كبير من لاعبي الهلال.

وهذه أول خسارة يتلقاها جوارديولا في مونديال الأندية بعد 11 انتصارا بقيادة سيتي، بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني.

قال في المؤتمر الصحفي "إنها خسارة مؤسفة. كنا في وضع جيد جدا، ولا أستطيع أن أشكر الجهاز الفني بما فيه الكفاية على طريقة تدريبهم وتحضيراتهم. لقد قدموا كل ما لديهم".

وأضاف "لدي شعور بأن الفريق يسير بشكل جيد، لكننا نعود الآن إلى الديار، وحان وقت الراحة وتجديد الذهن قبل العودة في الموسم المقبل".

وسيأخذ لاعبو النادي وجهازه الفني قسطا من الراحة قبل العودة إلى التحضير استعدادا لموسم 2025-2026، وذلك إثر موسم مخيب خرج فيه الفريق من دون ألقاب.

وعلّق جوارديولا عن المباراة المرهقة قائلا "في هذه المرحلة، جميع المباريات تكون صعبة".

وأضاف "سمحنا لهم بصناعة الهجمات المرتدة، لكننا بدورنا خلقنا العديد من الفرص، وبشكل عام كنا جيدين".

وتابع الإسباني "قمنا بالكثير من المحاولات، لكن (الحارس المغربي ياسين) بونو تصدى لها بشكل مذهل. لا يوجد ما يمكن قوله أكثر من ذلك".

وبالنظر إلى التحديات المقبلة، أشار جوارديولا إلى وجود مؤشرات إيجابية خلال المباريات الأربع التي خاضها الفريق في هذه النسخة الجديدة من المسابقة.

قال "رأيت أشياء جيدة كثيرة لم أرَ مثلها في السابق، خصوصا من ناحية الروح والعلاقات بين اللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف "شعرت أننا كنا سعداء هنا والحصص التدريبية كانت جيدة جدا، لكن المستوى في هذه المسابقة مرتفع للغاية".