نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يعلن انتقال نوح درويش لشتوتجارت في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي برشلونة اليوم الثلاثاء عن انتقال لاعب الوسط نوح درويش، الذي شارك في الموسم التحضيري الماضي تحت قيادة المدرب هانزي فليك، وجاء ضمن قائمة الفريق عدة مرات لكنه لم يلعب مع الفريق الأول على الإطلاق، إلى نادي شتوتغارت.

وسيحتفظ برشلونة بنسبة مئوية من أي صفقة انتقال مستقبلية وحق أولوية إعادة الشراء للاعب الألماني، الذي سيبلغ التاسعة عشرة من عمره في سبتمبر (أيلول) المقبل.

ووقع اللاعب عقدًا مع فريقه الجديد حتى 30 يونيو (حزيران) 2029.

وانضم درويش إلى الفريق الرديف لبرشلونة في صيف 2023 قادمًا من فرايبورغ، حيث تأهل بين صفوف الناشئين، وفي ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام فاز بكأس العالم تحت 17 عامًا مع ألمانيا.

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