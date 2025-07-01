نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تصريح من جوارديولا بعد الخروج من مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الشكر للاعبيه والجهاز الفني، على جهودهم في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

جاء هذا بعدما ودع الفريق الإنجليزي منافسات البطولة عقب الخسارة 3-4، بعد الوقت الإضافي، أمام الهلال السعودي في دور الـ16 من المسابقة،

وبينما كان حزينًا للخسارة، استغل غوارديولا المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد اللقاء لإبراز الالتزام الذي أظهره لاعبوه والجهاز الفني منذ وصولهم إلى أمريكا.

وقال غوارديولا، في تصريحاته بالمؤتمر الصحافي، والتي نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: "في هذه المرحلة، تصبح كل المباريات صعبة".

وأضاف: "سمحنا لهم بصناعة الهجمات المرتدة، ولكننا صنعنا الكثير من الفرص وبشكل عام كنا جيدين".

وأكد: "إنه أمر مؤسف. كنا في وضع جيد، ولا يمكنني أن أشكر الفريق بشكل كاف، على الطريقة التي كانوا يتدربون ويستعدون بها، لقد قدموا كل ما عندهم".

وأردف: "صنعنا العديد من الفرص، وياسين بونو (حارس الهلال) قام بالعديد من التصديات المذهلة. لا يوجد شيء آخر يمكن قوله".

وأوضح: "لدي شعور بأن الفريق يقوم بعمل جيد، ولكننا سنعود للوطن، للحصول على الراحة وتصفية الذهن، وسنعود لمنافسات الموسم الجديد".

وسيحصل لاعبو الفريق والجهاز الفني الآن على راحة قبل العودة للاستعداد للموسم الجديد 2025 -2026.