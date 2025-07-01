نبيل الكوكي يمنح لاعبي المصري راحة قصيرة قبل مواصلة الاستعدادات للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة -

قرر التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عقب نهاية مران اليوم الثلاثاء، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يوم واحد، وذلك لتخفيف الأحمال البدنية على اللاعبين خلال فترة الإعداد الحالية للموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الخميس على ملعب فرع الأكاديمية البحرية بمدينة بورفؤاد، حيث يواصل الكوكي وضع لمساته الفنية والتكتيكية استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.

و يسعى الجهاز الفني الجديد إلى الحفاظ على الحالة البدنية والذهنية للاعبين، ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من التدريبات المكثفة منذ انطلاق فترة الإعداد.

يذكر أن الفريق كان قد بدأ معسكره التحضيري بمدينة بورسعيد تحت قيادة الكوكي، استعدادا لانطلاقة لمعسكر الإعداد المغلق بمدينة تونس خلال الايام المقبلة.

