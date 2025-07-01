نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة في ريال مدريد قبل مباراة يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد ريال مدريد لخوض الأدوار الحاسمة في كأس العالم للأندية، التي يبدأها بمواجهة يوفنتوس في دور الـ16 مساء الثلاثاء، وسط أزمة جديدة تتمثل في إصابة المدافع النمساوي دافيد ألابا، الأمر الذي يُربك حسابات المدرب تشابي ألونسو في خط الدفاع.

وكان النادي قد أعلن الجمعة الماضية عن إصابة ألابا بتمزق عضلي، ليتأكد غيابه لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، في وقت لم يكن قد تعافى بالكامل بعد من جراحة في الغضروف المفصلي خضع لها قبل شهرين.

ألابا يُهدد خطة "الثلاثي الدفاعي"

الإصابة الجديدة جاءت في توقيت حرج بالنسبة لتشابي ألونسو، الذي كان يُخطط للاعتماد على خطة دفاعية بثلاثة قلوب دفاع، كما فعل في المباراة الأخيرة أمام سالزبورغ (0-3). وعلّق الصحفي إيدو بيدال عبر إذاعة أوندا ثيرو قائلًا:

"إصابة ألابا تُربك خطة ألونسو باللعب بثلاثة مدافعين... وقد يُضطر للاعتماد على تشواميني كمدافع".

ويُعاني الريال هذا الموسم من سلسلة إصابات في الخط الخلفي، حيث لم يشارك داني كارفاخال وإيدير ميليتاو منذ تعرضهما للإصابة في أكتوبر ونوفمبر على التوالي. كما أن الظهير الأيسر فيرلان ميندي لم يسافر مع الفريق إلى الولايات المتحدة، حيث يواصل التعافي من إصابة في أوتار الفخذ، تفاقمت بعد مشاركته لدقائق معدودة في نهائي كأس الملك أمام برشلونة (3-2).

أزمة في الخيارات الدفاعية

مع غياب ألابا، يُصبح تشابي ألونسو محصورًا بثلاثة قلوب دفاع فقط:

دين هويخسن

أنطونيو روديغر

راوول أسينسيو

وفي حال الاعتماد على خطة "3-5-2"، سيكون الأمر معقدًا على المدى القريب. ولذلك، يُفكر النادي في الحلول البديلة، وأبرزها استخدام أوريلين تشواميني في مركز قلب الدفاع، وهو الدور الذي شغله من قبل تحت قيادة ألونسو.

خيارات سوق الانتقالات

ويُتابع ريال مدريد عدة أسماء لتعزيز خط الدفاع. من أبرزها:

كريستيان موسكيرا (فالنسيا): كان خيارًا مطروحًا بقوة، خاصة مع وجود شرط جزائي قدره 30 مليون يورو، لكن أرسنال بات الأقرب للتعاقد معه.

إبراهيما كوناتي (ليفربول): أجرى النادي اتصالات غير مباشرة مع اللاعب، إلا أن عقده مع "الريدز" ينتهي في 2026، ويفضل الريال التريث حتى صيف 2026 لضمه مجانًا.

