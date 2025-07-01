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أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال مكتب فن إدارة الحياة بالإدارة المركزية لشئون الوزير، تنفيذ مبادرة "رد الجميل"، لأصحاب المعاشات من العاملين السابقين بالوزارة، تقديرًا لما بذلوه من جهد وإخلاص خلال سنوات خدمتهم.

برعاية وزير الشباب والرياضة.. وزارة الشباب تواصل تنفيذ مبادرة "رد الجميل" لتكريم أصحاب المعاشات تقديرًا لعطائهم

وتأتي المبادرة استمرارًا لنهج الوزارة في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتأكيدًا على أهمية دور كبار السن ومكانتهم في المجتمع، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المنظومة التي ساهمت في بناء وتطوير العمل المؤسسي.

كما تأتي "مبادرة "رد الجميل" تجسيدًا حي لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بكل فئات الأسرة، ويؤمن بأن من أعطى بإخلاص، يستحق كل تقدير، وسعيًا لإرسال رسالة محبة ووفاء لكل من ساهم في خدمة الوزارة، وتأكيدًا على أن الوزارة لا تنسى من وضعوا لبنات النجاح الأولى.

ويؤكد تنفيذ هذه المبادرة على التزام وزارة الشباب والرياضة بتقدير أبنائها ودعمهم في مختلف مراحل حياتهم، والعمل على توفير بيئة إنسانية دافئة تعكس روح الاحترام والعرفان داخل المؤسسة.