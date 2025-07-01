نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة نيكو ويليامز تشتعل من جديد.. وبرشلونة يواجه أزمة مالية تُهدد الصفقة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن اسم نيكو ويليامز سيعود مجددًا ليتصدر عناوين سوق الانتقالات خلال الأسابيع المقبلة، بعدما كان من أبرز الأسماء المطروحة في الميركاتو الصيفي الماضي. وكان نجم أتلتيك بلباو قد قرر البقاء موسمًا إضافيًا مع الفريق الباسكي رغم اهتمام كبير من برشلونة، إلا أنه لم يُجدد عقده، ما أعاد الجدل حول مستقبله من جديد.

ويُعد برشلونة من أبرز المهتمين بضم ويليامز، خاصة مع وجود شرط جزائي “معقول” نسبيًا بقيمة 62 مليون يورو في عقده، ما جعله هدفًا واقعيًا للنادي الكتالوني. ومع ذلك، بدأت العملية تشهد تعقيدات كبيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها برشلونة، الأمر الذي أعاد شبح فشل الصفقة كما حدث الصيف الماضي.

طلبات الوكلاء تثير القلق

الصحفي الإسباني دافيد إيبانييث، عبر موقع ElDesmarque، أكد أن الصفقة حاليًا "عالقة"، مشيرًا إلى أن وكلاء نيكو ويليامز يطالبون بضمانات مالية تضمن تسجيل اللاعب رسميًا في صفوف الفريق، وهو ما لا يستطيع برشلونة توفيره في الوقت الحالي. وأضاف: "اسم لويس دياز بات مطروحًا أيضًا كخيار بديل".

ورغم أن بعض وسائل الإعلام المقربة من برشلونة أكدت أن الصفقة “منتهية”، إلا أن الواقع المالي للنادي يقول غير ذلك. ويبدو أن وكلاء ويليامز لا يثقون في استقرار برشلونة المالي، ما قد يؤدي إلى فشل الصفقة مرة أخرى، ويمثل انتكاسة جديدة لرئيس النادي خوان لابورتا.

توتر في العلاقات بين الناديين

العلاقات بين برشلونة وأتلتيك بلباو وصلت إلى مرحلة من التوتر الشديد، خاصة بعد تحركات النادي الكتالوني الأخيرة لضم اللاعب. وأفادت تقارير أن إدارة بلباو اجتمعت مع رابطة الدوري الإسباني (LaLiga) مؤخرًا لتحليل الوضع المالي لبرشلونة، ما يعكس حالة عدم الثقة الكاملة في “الرافعات المالية” التي يستخدمها لابورتا.

وفي هذا السياق، قال رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة:

"ما يفعله بلباو نوع من الضغط العاطفي، وهذا لا يخدم مصلحة أحد. يجب تهدئة الأمور، وآمل أن يراجع رئيس بلباو موقفه لمصلحة جماهير الناديين الذين يقدّرون كرة القدم النزيهة".

النهاية غير واضحة

مع توتر العلاقات بين الناديين، ومطالب الوكلاء، وأزمة برشلونة المالية، يبدو أن مسلسل نيكو ويليامز سيشهد فصلًا جديدًا من الشد والجذب في الأسابيع المقبلة. فبين رغبة اللاعب في التطور، واهتمام برشلونة المتجدد، وظروف النادي المعقدة، تبقى الصفقة معقدة وقد تكون قريبة من الانهيار ما لم تحدث تغييرات جوهرية.

