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أحمد جودة - القاهرة -

عقد مجلس إدارة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة (CAVB)، اليوم الاثنين 30 يونيو 2025، اجتماعًا استثنائيًا بمدينة مرتيل شمال المملكة المغربية، وذلك على هامش ختام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية لفئات الرجال والسيدات وتحت 21 سنة، التي أسدل الستار على منافساتها أمس الأحد 29 يونيو بشاطئ المدينة.

خلال اجتماعه الاستثنائي …. مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة يصدر قرارات إستراتيجية لدفع عجلة التطوير القاري

وشهد الاجتماع حضورًا وازنًا لكبار مسؤولي الكونفدرالية وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء، حيث افتتحته بشرى حجيج، رئيسة الكونفدرالية، بكلمة ترحيبية نوهت خلالها بالدينامية المتجددة التي تشهدها الكرة الطائرة في القارة، مشيدةً بالجهود المبذولة من مختلف الاتحادات الوطنية، خاصة في دعم الفئات الشابة والنسائية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة محاور استراتيجية، أبرزها تقييم البطولات القارية الجارية، والبرمجة المستقبلية للمنافسات، إلى جانب المصادقة على توصيات جديدة تروم تحسين الحكامة وتوسيع قاعدة الممارسة على امتداد القارة الإفريقية.

كما تم عرض تقارير تقنية ومالية، وفتح نقاش موسع حول سبل تعزيز التكوين، وتفعيل شراكات التعاون مع الاتحادات القارية والدولية، بهدف الارتقاء بمستوى التأطير الفني والإداري.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للدول الإفريقية التي تحتاج إلى دعم ومواكبة، سواء على المستوى الفني أو التنظيمي، مؤكدين أن مستقبل الكرة الطائرة في إفريقيا مرهون بتعزيز التضامن وتكريس العمل التشاركي.

ويؤكد هذا الاجتماع التنظيمي الهام مرة أخرى ريادة المغرب في احتضان كبرى التظاهرات الرياضية القارية، ويعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها الكرة الطائرة المغربية على الصعيدين الإفريقي والدولي