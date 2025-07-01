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أحمد جودة - القاهرة -

أكد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، صعوبة مواجهة يوفنتوس في دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، مشيرًا إلى أهمية التركيز والجهد أمام فريق بحجم "السيدة العجوز".

تشابي ألونسو: مواجهة يوفنتوس صعبة ومبابي بخير

وقال: "كل شيء جاهز، لكن الفوز يحتاج لعقلية قوية وكرة قدم حقيقية". وأوضح أن كيليان مبابي بخير، مع وجود احتمال كبير لمشاركته، رغم اعترافه بأن "تعليم" لاعب مثله أمر صعب.

وعن رودريجو وكارفخال وميليتاو، أكد جاهزيتهم وأهمية دور الجميع.

واختتم: "ريال مدريد فريق شاب ومليء بالجودة، وسنقرر دائمًا بناءً على من يمنحنا فرصة الفوز، فالهدف الأول دائمًا هو الانتصار".