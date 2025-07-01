الرياض - كتبت رنا صلاح - بينما يترقّب عشاق الأهلي أخبار التعاقدات والتجديدات استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، جاء القرار الصادم: فسخ عقد نجم فريق السلة مصطفى مكاوي “كيجو” بالتراضي الخبر وقع كالصاعقة على جمهور القلعة الحمراء، إذ يُعد كيجو أحد أعمدة الفريق الأساسية، وصاحب مسيرة مميزة مع النادي ومنتخب مصر.

اجري امشي اطلع برا.. عاجل الأهلي يعلن فسخ عقد نجم الفريق بالتراضي

بحسب تصريحات خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، فإن القرار لم يكن بسبب مشاكل فنية أو تراجع في أداء اللاعب، بل جاء ضمن خطة مدروسة لإعادة بناء الفريق.

وأضاف العوضي:

“كيجو هو من طلب الرحيل، رغبةً في خوض تحدٍ جديد. واحترمنا رغبته وتعاملنا باحترافية مع أحد أبرز لاعبي الفريق في السنوات الأخيرة.” إنجازات لا تُنسى

كيجو لم يكن مجرّد لاعب، بل رمزٌ للالتزام والعطاء، ساهم في حصد العديد من البطولات المحلية والقارية مع الأهلي، كما لعب دورًا بارزًا في منتخب مصر لكرة السلة.

هتفت له الجماهير، ورفع الكؤوس، وترك بصمة يصعب نسيانها في تاريخ السلة الحمراء.

ماذا بعد الأهلي؟

رغم عدم الإعلان رسميًا عن وجهته المقبلة، إلا أن مصادر مطّلعة أكدت وجود عدة عروض محلية ودولية على طاولة كيجو، الذي لا يزال في قمة عطائه ويمتلك خبرة تؤهله للاستمرار في الملاعب لسنوات.