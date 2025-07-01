الرياض - كتبت رنا صلاح - بينما تستعد الأندية المصرية لانطلاق الموسم الكروي الجديد وسط صفقات قوية وتحركات مثيرة، خطف عبدالله السعيد نجم خط وسط الزمالك الأضواء، ولكن هذه المرة بعيدًا عن المستطيل الأخضر فقد تصدّر اللاعب المشهد بعد تداول تقارير إعلامية كشفت عن حجم ثروته الشخصية، ما فاجأ الجماهير وأثار موجة واسعة من التساؤلات والتفاعل عبر منصات التواصل.

أدهشت الجميع بحجمها.. ثروة عبدالله السعيد لاعب خط وسط الزمالك جننت المصريين.. فاقت التوقعات بمراحل !!

يُعد عبدالله السعيد واحدًا من أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ الكرة المصرية، بفضل رؤيته الميدانية المتفردة، ولمساته الحاسمة، وقدرته على صناعة الفارق في أصعب اللحظات.

مسيرته بدأت من محافظة الإسماعيلية، لتمتد إلى منصات التتويج المحلية والدولية، وتحديدًا عبر الأندية التالية:

الإسماعيلي (2004–2011): البداية والتألق وصقل الموهبة.

الأهلي (2011–2018): حقبة ذهبية، توج فيها بالبطولات وكتب التاريخ.

كوبيون الفنلندي (2018): تجربة احتراف قصيرة.

أهلي جدة (2018): حضور مؤثر في الدوري السعودي.

بيراميدز (2019–2024): القائد الأول في مشروع النادي الطموح.

الزمالك (2025 – حتى الآن): الصفقة المفاجأة التي قلبت موازين الشتاء!

إنجازات لا تُنسى محليًا ودوليًا

على مستوى الأندية:

لقب الدوري المصري الممتاز.

دوري أبطال إفريقيا.

كأس مصر.

مع منتخب مصر:

التأهل إلى كأس العالم 2018.

وصافة كأس الأمم الإفريقية.

جوائز فردية:

أفضل لاعب داخل إفريقيا – 2013.

أفضل لاعب محلي في مصر – 2016.

هداف الدوري المصري مرتين.

تجاوز حاجز 100 هدف في الدوري المحلي.

ثروة مفاجئة… وأرقام مالية تثير الجدل

وفقًا لتقارير إعلامية، فإن ثروة عبدالله السعيد تُقدّر بنحو 4 ملايين دولار، ما أثار دهشة الجماهير، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل عقده مع الزمالك، والذي يتقاضى بموجبه 6 ملايين جنيه مقابل نصف موسم فقط، أي مليون جنيه شهريًا!

كما أشارت مصادر مقربة من اللاعب إلى مطالبته بمستحقات متأخرة تصل إلى 5 ملايين جنيه، موزعة كالتالي: