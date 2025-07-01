على جثتي لو قعد في النادي..! الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق رسميا بنهاية الموسم

الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة غير متوقعة، أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن إنهاء التعاقد مع المدافع خالد عبد الفتاح بنهاية موسم 2024-2025، في قرار أثار حالة واسعة من الجدل داخل الأوساط الرياضية المصرية يأتي القرار ضمن خطة استراتيجية كبرى وضعتها إدارة الأهلي لإعادة هيكلة الفريق بشكل شامل، بهدف الاستعداد القوي لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام للمرة الأولى على الأراضي الأمريكية.

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بحسب تصريحات المدير الفني الكابتن عماد النحاس، فإن القرار لم يكن عاطفيًا أو انفعاليًا، بل جاء بعد تحليل دقيق لأداء اللاعب خلال الموسم، حيث أشار إلى أن:

“خالد عبد الفتاح لم ينجح في الحفاظ على المستوى الفني والبدني المطلوب، في ظل تطور متطلبات اللعبة الحديثة، التي تحتاج إلى التزام تكتيكي عالٍ وقدرة بدنية مميزة.”

وأضاف النحاس:

“المنافسات العالمية لا ترحم، والمرحلة القادمة لا تحتمل أي تهاون.”

تغييرات جذرية في صفوف الأهلي

رحيل خالد عبد الفتاح ليس إلا جزءًا من خطة إحلال وتجديد شاملة تستهدف تعزيز قوة الفريق، وضخ دماء جديدة استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

من أبرز القرارات المصاحبة:

يحيى عطية الله: انتهاء الإعارة دون تفعيل بند الشراء، بسبب تكرار الإصابات.

أحمد عبد القادر: موقفه معلق، وسط توقعات بإعارته أو بيعه هذا الصيف.

أكرم توفيق: انتقال رسمي إلى نادي الشمال القطري على سبيل الإعارة لمدة ثلاث سنوات.

رامي ربيعة: عقده قيد الدراسة، مع عروض خارجية مغرية على الطاولة.

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