الرياض - كتبت رنا صلاح - أثارت إحدى صانعات المحتوى ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن صرحت خلال بث مباشر أن اللاعب الشاب لامين يامال دعاها إلى منزله لكنها على حد قولها حذرته من احتمالية التبليغ عليه من قبل السلطات بسبب فارق السن بينهما، التصريح الذي وصفه المتابعون بـ الجريء أشعل موجة جدل واسعة خاصة وأن يامال ما زال قاصرا بحسب القوانين الأوروبية.

المزاج عالي.. فتاة "جريئة" تكشف ماذا طلب منها لامين يامال نجم برشلونة الإسباني .. دعاني إلى منزله

في مقطع متداول ظهرت المؤثرة وهي تروي ما حدث بينها وبين اللاعب الواعد لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني قائلة إنها تلقت دعوة شخصية منه لزيارته في منزله، وأضافت أنها شعرت بالقلق من الموقف خاصة أنه قاصر من الناحية القانونية في بعض الدول فقامت بتحذيره صراحة لو حد عرف ممكن تيجي لك الشرطة، هذا التصريح لاقى استنكارا من البعض حيث اعتبروا أن المؤثرة تبحث عن الشهرة عبر إثارة قضايا حساسة تمس لاعبين قصر في حين دافع عنها آخرون مؤكدين أنها كانت صريحة وواضحة.

ردود فعل غاضبة ومطالب بالتحقيق

الواقعة لم تمر مرور الكرام فقد تصدر اسم يامال منصات التواصل لساعات وسط دعوات من بعض النشطاء بفتح تحقيق حول ما إذا كانت هناك محادثات أو أدلة تدعم هذه التصريحات، الجدل امتد إلى الصحف الإسبانية التي تناولت القصة بحذر خصوصا مع حساسية الموقف كون اللاعب لا يزال صغير السن ويعتبر من أعمدة مستقبل برشلونة والمنتخب الإسباني.

هل يتم اتخاذ إجراء قانوني

حتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من اللاعب أو فريقه القانوني كما لم تؤكد الشرطة أو تنفي وجود أي بلاغات مرتبطة بالحادثة، لكن القانون الإسباني واضح فيما يتعلق بالتواصل مع القصر في سياقات حساسة وقد تتابع السلطات الأمر إذا ثبت وجود تجاوزات، الجمهور الآن في حالة ترقب بانتظار أي خطوة رسمية من اللاعب أو من الجهات المعنية لتوضيح ملابسات القصة.