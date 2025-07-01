نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يؤجل استعادة نجمه المعار في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اتخذ نادي ريال مدريد قرارًا نهائيًا بشأن لاعب خط وسطه الشاب نيكو باز، البالغ من العمر 20 عامًا، حيث قرر عدم تفعيل بند إعادة الشراء هذا الصيف، ما يعني أن اللاعب سيواصل رحلته مع نادي كومو الإيطالي لموسم إضافي.

وكان نيكو باز قد انتقل إلى صفوف كومو في صيف العام الماضي مقابل نحو 6 ملايين يورو، ضمن صفقة احتفظ فيها ريال مدريد بنسبة 50% من حقوق اللاعب، إلى جانب امتيازات لإعادة شرائه مستقبلًا. ومع ذلك، أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أن الموعد النهائي لاستعادة اللاعب مرّ يوم الإثنين دون أن يُفعّل النادي الملكي هذا البند، ليتأجل بذلك حلم عودة باز إلى "سانتياغو برنابيو".

تألق في إيطاليا تحت قيادة فابريغاس

قدم نيكو باز موسمًا لافتًا بقميص كومو تحت إشراف المدرب الإسباني سيسك فابريغاس، حيث سجّل 6 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، وأصبح أحد العناصر الأساسية في الفريق. ونجح النادي الصاعد حديثًا إلى الدرجة الأولى الإيطالية في إنهاء الموسم بالمركز العاشر، وهو إنجاز يُحسب للفريق واللاعب على حد سواء.

وكان اسم نيكو باز مطروحًا ضمن الخيارات المحتملة لتعزيز خط وسط ريال مدريد، خاصة بعد اعتزال توني كروس واقتراب رحيل لوكا مودريتش. لكن ازدحام الوسط بعد التعاقد مع فرانكو ماستانتوونو، وتحول أردا غولر إلى لاعب وسط مبدع، قلّص من فرص اللاعب الأرجنتيني الإسباني في نيل دور حقيقي مع الفريق الأول.

خيار العودة لا يزال قائمًا

ورغم قرار التأجيل، لا تزال الفرصة قائمة أمام باز للعودة إلى "الميرينغي". فالنادي كان بإمكانه هذا الصيف استعادته مقابل 8 ملايين يورو، وفي حال قرر استعادته في صيف 2025، سترتفع القيمة إلى 9 ملايين، ثم 10 ملايين في 2027.

وبهذا القرار، يمنح ريال مدريد اللاعب موسمًا إضافيًا للنمو واكتساب الخبرة في أجواء أكثر تنافسية، بينما سيُعاد تقييم وضعه الصيف المقبل ضمن مراجعة شاملة لتشكيلة الفريق.

