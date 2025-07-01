نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل دينامو الأهلي.. مفاجأة مدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب النادي الأهلي من توديع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد موافقة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للمارد الأحمر.

وقال الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى: الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع كريم نيدفيد ورحيله عن النادي الأهلي أصبح مسألة وقت".

وأضاف:" كريم نيديفيد حظه سيئ مع النادي الأهلي، بسبب الإصابات التي تعرض لها في بدايته ثم الانتقال على سبيل الإعارة لأكثر من فريق، ثم تراجع مستواه وعدم المشاركة كثيرا مع المارد الأحمر ".

وأتم كريم رمزي:" كريم نيدفيد سيتسلم الاستغناء الخاص به من النادي الأهلي وسيكون لديه الحق حاليا في الانتقال إلى أي ناد بشكل مجاني".