نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوليبالي: التسجيل أمام السيتي لحظة لا تُنسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي سعادته الكبيرة بعد تسجيله هدفًا حاسمًا في فوز الهلال السعودي التاريخي على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.

كوليبالي: التسجيل أمام السيتي لحظة لا تُنسى

وقال كوليبالي إن تسجيل هدف أمام مانشستر سيتي في بطولة بهذا الحجم أمر رائع ولا ينسى مشيرا إلى أنهم واجهوا تحديات كبيرة، لكنهم بذلوا كل ما لديهم وأنهم سعداء بهذا الفوز.

وأضاف أنهم كانوا يدركون أن المباراة ستكون صعبة أمام أفضل فريق في العالم، لكنهم أرادوا إظهار شخصيتهم ونجحوا في تقديم أداء دفاعي قوي وهجوم فعال استغل الفرص رغم الغيابات المؤثرة.

ويستعد الهلال لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي البطولة.