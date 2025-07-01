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أحمد جودة - القاهرة -

أكد النجم الصربي سيرجي سافيتش، لاعب وسط الهلال السعودي، أن فريقه حقق إنجازا تاريخيا بعد فوزه المثير على مانشستر سيتي 4-3 في دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، مشددًا على أن هذا الانتصار يُثبت للعالم قوة الدوري السعودي.

سافيتش: هذا أفضل رد على منتقدي الدوري السعودي

وقال سافيتش عقب اللقاء: "قدمنا مباراة للتاريخ ووصلنا إلى ربع النهائي، وهذا أكبر رد على من يعتقد أن الدوري السعودي ضعيف. أثبتنا اليوم أننا ننافس على أعلى مستوى، أمام أحد أقوى فرق العالم."

وأضاف: "رغم غياب بعض الأسماء، الفريق قدّم أداءً جماعيًا عاليًا. دافعنا ببسالة وتقاربنا في الخطوط، والمدرب حفّزنا بين الشوطين للاستمرار بنفس النهج، وهنأنا على الأداء."

وأشار النجم الصربي إلى أن ما قدموه أمام السيتي هو أفضل رد على الانتقادات التي طالته بعد انتقاله للدوري السعودي، واظهروا صورة مثالية كما فعلوا أمام ريال مدريد وسالزبورج سابقًا.

وعن المواجهة المقبلة أكد أن فلومينينسي فريق قوي، ونجح في إقصاء إنتر ميلانو وأنهم سيستعدون جيدا لها.