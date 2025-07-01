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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب المدير الفني لنادي فلومينينسي ريناتو جاوتشو عن سعادته بالفوز على إنتر في الدور ال 16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، على الرغم من ارتكاب فريقه بعض الأخطاء، وحصوله على فرص قليلة ولكنه نجح في تسجيل هدفين ساعدا الفريق على التأهل.

مدرب فلومينيسي: كرة القدم البرازيلية تظهر قوتها

كما قال جاوتشو: "آمن اللاعبون بالخطة الجديدة، تحدثت معهم كثيرًا، في الأيام القليلة الماضية أشرت لهم إلى إمكانية تحقيق ذلك، في المقابل هناك فريق رائع يمتلك موارد مالية أكبر بكثير منا، ولكن في الملعب دائمًا ما يكون الأمر 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا".

وأكد مدرب فلومينيسي:" كرة القدم البرازيلية تظهر قوتها، نحن متأخرون عن الأندية الأوروبية من الناحية المالية، لديهم الإمكانيات اللازمة لاستقطاب أفضل اللاعبين في العالم ولكن في الملعب، عندما يتعلق الأمر بالالتزام والتفاني والروح المعنوية، فإن هذا ما كان عليه فريقي اليوم".