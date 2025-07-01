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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد ريال مدريد الإسباني لخوض مواجهة نارية أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

ويستضيف ملعب هارد روك، المباراة النارية بين ريال مدريد ويوفنتوس، ضمن فعاليات دور الستة عشر من مسابقة مونديال الأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي البولندي سيمون مارتشينياك، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب هارد روك بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتأهل النادي الملكي إلى ثمن نهائي مونديال الأندية، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، بينما صعد اليوفي إلى نفس هذا الدور كوصيف للمجموعة السابعة خلف مانشستر سيتي الإنجليزي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

معلقو مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية

أعلنت شبكة قنوات إم بي سي مصر عن إذاعة مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس عبر القنوات التالية.

▪︎قناة MBC MASR 2... بصوت المعلق فارس عوض.

▪︎قناة MBC ACTION... بصوت المعلق عبدالله الحربي

كما يمكنكم مشاهدة القمة الأوروبية بين ريال مدريد ويوفنتوس، عبر منصة DAZN وسيتولى المعلق حمادة العنزي التعليق على أحداث اللقاء.