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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تفاصيل جديدة بشأن تعاقد نادي الزمالك مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، الذي سيتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال أيام قليلة.

كريم رمزي يكشف عن تفاصيل تعاقد الزمالك مع يانيك فيريرا

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى: "يانيك فيريرا عندما كان عمره 33 سنه حصل على بطولة كأس بلجيكا مع ستاندارد لييج، ولكنه رحل بسبب أزمة مع المدير الرياضي في النادي البلجيكي".

وأضاف:" فيريرا مدرب صاحب شخصية وصاحب قرار مش بيحب حد يتدخل في عمله ابدا".

وأوضح كريم رمزي: "فيريرا آخر جديد ولكن بلجيكي.. يانيك فيريرا مدربا للزمالك بالموسم الجديد مدة التعاقد موسمين وسيصل مصر خلال الأسبوع الجاري بعد الانتهاء من كافة التفاصيل وسيكون معه ٤ مساعدين أجانب وعنصر مصري وحيد في الجهاز الفني ".

