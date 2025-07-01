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أحمد جودة - القاهرة -

تتجه الأنظار مساء الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، نحو استاد هارد روك بولاية فلوريدا الأمريكية، الذي يستضيف القمة الأوروبية بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية.

ويحتضن ملعب هارد روك، المباراة النارية بين ريال مدريد ويوفنتوس، ضمن فعاليات دور الستة عشر من مسابقة مونديال الأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي البولندي سيمون مارتشينياك، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب هارد روك بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتأهل النادي الملكي إلى ثمن نهائي مونديال الأندية، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، بينما صعد اليوفي إلى نفس هذا الدور كوصيف للمجموعة السابعة خلف مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

تُنقل مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر منصة DAZN، كما أعلنت شبكة قنوات إم بي سي مصر عن إذاعة مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس على القنوات التالية، "MBC MASR 2 -MBC ACTION".