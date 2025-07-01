نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع لمباراة مونتيري في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضرب فريق بروسيا دورتموند الألماني موعدا في الرابعة فجر الأربعاء المقبل، وذلك لمواجهة نظيره مونتيري المكسيكي، في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية.

ويحتضن ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية مباراة بروسيا دورتموند أمام نظيره مونتيري المكسيكي.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند نيكو كوفاتش، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني، والديمار أنتون، جوليان رايرسون.

خط الوسط: فيليكس نميشا، دانيال سفينسون، باسكال غروس، يان كوتو.

خط الهجوم: جوب بيلينغهام، كريم أديمي، سيرهو جيراسي.

يذكر أن الفائز من مباراة فريق بروسيا دورتموند أمام نظيره فريق مونتيري سيواجه الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني أمام يوفنتوس الإيطالي.