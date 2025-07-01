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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية عن تحرك مفاجئ من نادي ليفربول الإنجليزي نحو تعزيز صفوفه بصفقة هجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تحرك مفاجئ من ليفربول لتعزيز خط هجومه

وذكر الصحفي فلوريان بليتنبرغ، عبر شبكة "سكاي سبورتس"، أن ليفربول يضع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين ضمن أبرز خياراته لدعم خط الهجوم.

وقال بليتنبرغ عبر منصة "إكس": "ليفربول يركز حاليًا على ثلاثة أسماء رئيسية في سعيه لضم مهاجم جديد، وهم: هوغو إيكيتيكي، ألكسندر إيساك، وفيكتور أوسيمين".

وأشار إلى أن إدارة النادي قامت بتحليلات دقيقة وجمعت معلومات موسعة حول كل اسم مطروح، من أجل اتخاذ القرار الأنسب.

وأضاف: "يُعد المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي من أبرز المرشحين، لكنه يدرك تمامًا أن عليه التحلي بالصبر، خاصة وأن ليفربول بحاجة أولًا إلى بيع بعض لاعبيه قبل إتمام أي صفقة جديدة".