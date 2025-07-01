نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس المتوقع لمباراة ريال مدريد في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر إيجور تودور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، على التشكيل الذي سيبدأ به مبارة ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء في ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس مساء اليوم الثلاثاء 1 يوليو، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفي منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو.

خط الدفاع: بيير كالولو، فيديريكو جاتي، لويد كيلي.

خط الوسط: ألبريتو كوستا، مانويل لوكاتيلي، ويستون مكيني، فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: نيكولاس جونزاليس، دوشان فلاهوفيتش، تيون كووبميينيرز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس

والجدير بالذكر أن قنوات mbc مصر السعودية، ومنصة dazn البريطانية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.