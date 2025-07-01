نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد أمام يوفنتوس في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي ألونسو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على تشكيل الملكي الذي سيبدأ به مباراة يوفنتوس الإيطالي، في دور ال 16 من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس مساء اليوم الثلاثاء 1 يوليو، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفي منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام يوفنتوس في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: دين هويسن، تشواميني، أنطونيو روديجر.

خط الوسط: فران جارسيا، أردا جولر، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا

والجدير بالذكر أن قنوات mbc مصر السعودية، ومنصة dazn البريطانية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.