نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال أمام فلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب فريق الهلال السعودي موعدًا ناريًا مع نظيره فلومينينسي البرازيلي، في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل زعيم الأندية السعودية إلى دور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية، بعدما أطاح بنظيره مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة أقيمت فجر اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب كامبينج وورلد.

في المقابل، حقق فلومينينسي البرازيلي فوزًا مثيرًا في دور الستة عشر على إنتر ميلان الإيطالي بثنائية نظيفة.

موعد مباراة الهلال ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الجمعة القادم الموافق 4 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.