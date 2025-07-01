نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الهلال يقهر مانشستر سيتي بريمونتادا تاريخية ويبلغ ربع نهائي مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الهلال السعودي إلى دور ربع نهائي من مسابقة كأس العالم للأندية، بعدما فاز على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب كامبينج وورلد بولاية أورلاند الأمريكية.

وتمكن البرتغالي برناردو سيلفا من تسجيل الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول، بعد صناعة متقنة من إلكاي جوندوجان.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 46، عادل زعيم الأندية السعودية النتيجة عن طريق البرازيلي ماركوس ليوناردو.

وفي الدقيقة 52، سجل البرازيلي مالكوم دي أوليفرا ثاني أهداف الهلال السعودي، من صناعة البرتغالي جواو كانسيلو.

وعادل النرويجي إيرلينج هالاند النتيجة لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 55 من عُمر اللقاء.

وسجل المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي الهدف الثالث لصالح الهلال السعودي في الدقيقة 94 من زمن الشوط الأول الإضافي، بعد عرضية ساحره من البرتغالي روبين نيفيز، قبل أن يعادل مانشستر سيتي النتيجة عن طريق الإنجليزي فيل فودين في الدقيقة 104، من صناعة ريان شرقي.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 112 من زمن الشوط الثاني الإضافي، عاد البرازيلي ماركوس ليوناردو ليسجل ثاني أهدافه في المباراة والرابع لفريقه الهلال.

وبتلك النتيجة، يتأهل زعيم الأندية السعودية إلى دور ربع نهائي من كأس العالم للأندية، ليضرب موعدًا ناريًا مع فريق فلومينينسي البرازيلي، يوم الجمعة القادم الموافق 4 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.