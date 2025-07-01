نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الإضافي الثاني.. الهلال يخطف الهدف الرابع أمام مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري أحداث الشوط الإضافي الثاني مباراة مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أمام الهلال ضمن فعاليات دور الستة عشر من مسابقة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل ماركوس ليوناردو هدف التقدم للهلال السعودي في الدقيقة 114 من عمر الشوط الاضافي الثاني ليعود التقدم للزعيم.

أهداف اللقاء

وذهب الفريقين للوقت الإضافي والذي شهد تسجيل هدف الهلال الثالث عن طريق كوليبالي في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

وعادل فيل فودن النتيجة في الدقيقة 104 لتعود المباراة من جديد لنقطة البداية.

وسجل هدفين مانشستر سيتي في الوقت الأصلي كلا من برناردو سيلفا في الدقيقة 9 وهالاند في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

بينما سجل هدفين الهلال كلا من ماركوس ليوناردو في الدقيقة 46 ومالكوم في الدقيقة 52.