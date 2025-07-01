نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصبحت 3-3.. مانشستر سيتي يعادل النتيجة أمام الهلال في الشوط الإضافي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الإضافي الأول مباراة مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أمام الهلال ضمن فعاليات دور الستة عشر من مسابقة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذهب الفريقان للوقت الإضافي والذي شهد تسجيل هدف الهلال الثاني عن طريق كوليبالي في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

وعادل فيل فودن النتيجة في الدقيقة 104 لتعود المباراة من جديد لنقطة البداية.

وسجل هدفين مانشستر سيتي في الوقت الأصلي كلا من برناردو سيلفا في الدقيقة 9 وهالاند في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

بينما سجل هدفين الهلال كلا من ماركوس ليوناردو في الدقيقة 46 ومالكوم في الدقيقة 52.