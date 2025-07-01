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أحمد جودة - القاهرة - مباراة مانشستر سيتي والهلال اليوم في كأس العالم للأندية 2025

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي والهلال اليوم في كأس العالم للأندية 2025.. في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة العربية والعالمية بشغف، يستعد فريق الهلال السعودي لخوض اختبار صعب أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، فجر الثلاثاء 1 يوليو 2025، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، في مباراة تُقام على ملعب "كامبينج" بمدينة أورلاندو الأمريكية.

ويجمع اللقاء المرتقب بين بطل آسيا وأحد أقوى الفرق الأوروبية، وسط أجواء مشحونة بالحماس والطموح من الجانبين.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشيستر سيتي والهلال من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الهلال السعودي يواجه مانشستر سيتي في صدام ناري بدور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025

الهلال

يخوض الهلال اللقاء متسلحًا بروح عالية بعد تأهله من دور المجموعات عن المجموعة السابعة، في إنجاز يُحسب له كونه الفريق العربي الوحيد الذي عبر هذا الدور.

وبدأ الهلال مشواره بتعادل مثير أمام ريال مدريد بهدف لمثله، قبل أن يتعادل سلبيًا مع سالزبورج النمساوي، ويحقق فوزًا مستحقًا على باتشوكا المكسيكي بثنائية نظيفة، مكنته من حصد 5 نقاط واحتلال المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر.

وعلى الرغم من الأداء القوي الذي قدمه الزعيم، إلا أن الفريق تلقى ضربة موجعة بعد تأكد غياب نجم الفريق سالم الدوسري بسبب إصابة عضلية، وهو ما يشكل تحديًا للجهاز الفني في ظل أهمية دوره في خط الهجوم الهلالي. ورغم الغيابات، يتمسك الفريق بالأمل والطموح لمواصلة المشوار والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة العالمية.

مانشستر سيتي

على الجانب الآخر، يدخل مانشستر سيتي اللقاء متسلحًا بسجل مثالي في دور المجموعات، بعد أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية، حيث فاز على الوداد المغربي بهدفين دون رد، ثم سحق العين الإماراتي بستة أهداف دون مقابل، قبل أن يتغلب على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 5-2.

ويتصدر المشهد في الفريق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند إلى جانب الدولي المصري عمر مرموش، الذي خطف الأضواء بأدائه المميز، ما جعل المباراة تحظى باهتمام جماهيري واسع في مصر.

يمثل مانشستر سيتي تهديدًا حقيقيًا لطموحات الهلال، ليس فقط بسبب القوة الهجومية الهائلة، بل أيضًا لتكامل خطوطه الدفاعية والوسط، وقدرته على فرض أسلوبه أمام أي منافس.

موعد المباراة والقنوات الناقلة والتعليق الصوتي

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية، صباح الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، وتنقلها قنوات MBC مصر وMBC Action، إلى جانب المنصة العالمية DAZN، التي تمتلك حقوق بث البطولة.

وقد تم إسناد مهمة التعليق إلى نخبة من كبار المعلقين في الوطن العربي، حيث يُعلّق على المباراة خالد الغول عبر منصة DAZN، وفهد العتيبي على قناة MBC Action، بينما يظهر مدحت شلبي من خلال شاشة MBC مصر.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام الهلال في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى إيدرسون خط الدفاع نوري- دياز- أكانجي- نونيز خط الوسط برناردو سيلفا- رودري- نيكو خط الهجوم عمر مرموش- إيرلينج هالاند- فيل فودين

تشكيل الهلال المتوقع أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى ياسين بونو خط الدفاع جواو كانسيلو - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - رينان لودي خط الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيز - ناصر الدوسري خط الهجوم كايو سيزار - مالكوم - ماركوس ليوناردو

مواجهة على صفيح ساخن

تمثل هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا للهلال، الذي يسعى لإثبات نفسه على الساحة العالمية أمام خصم عنيد بحجم مانشستر سيتي.

وتزداد أهمية المباراة كونها تمثل فرصة تاريخية لفريق عربي للوصول إلى ربع النهائي، إذا ما تمكن الهلال من عبور عقبة السيتي، وهو ما سيكتب صفحة جديدة في تاريخ مشاركات الأندية العربية في البطولة العالمية.