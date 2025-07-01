نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا ينتظر قرار رضا سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي سيراميكا كليوبترا ينتظر قرار المغربي رضا سليم لاعب النادي الأهلي".

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" طلب نادي سيراميكا التعاقد مع رضا سليم على سبيل الإعارة ووافق الأهلي على طلبهم إلا أن رضا سليم حتى الأن لم يبدي موافقة أو رفض".

وأضاف:" رضا سليم يمتلك عدد من العروض من الدوري المصري وعروض خليجية ومغربية واللاعب أبلغ الأهلي بترحيبه بالاعارة لمدة موسم ولكن حتى الأن لم يحدد وجهته مع وكيله والأهلي امهله 48 ساعة لحسم الأمر".