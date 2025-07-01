نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند ومونتيري في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، مباراة فريق بروسيا دورتموند الألماني ونظيره فريق مونتيري المكسيكي، في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستضيف البطولة حتى الثالث عشر من شهر يوليو الجاري.

تنقل المباراة عبر قناة أم بي سي مصر 2، وقناة أم بي سي أكشن، بصوت المعلق الرياضي الإماراتي فارس عوض، كما ستنقل عبر منصة «Dazn» الأمريكية.

ونجح فريق بروسيا دورتموند الألماني في تحقيق صدارة المجموعة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية برصيد 7 نقاط، كما تمكن فريق مونتيري من التأهل إلى دور الـ 16 بعد الحصول على المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

يذكر أن الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني أمام يوفنتوس الإيطالي سيواجه الفائز من مباراة بروسيا دورتموند الألماني ونظيره مونتيري المكسيكي.