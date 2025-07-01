الهلال يُنهي الشوط الأول متأخرًا بهدف أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي والهلال السعودي، بتقدم السيتيزنز بهدف دون رد، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية.

نتيجة الشوط الأول بين مانشستر سيتي والهلال في مونديال الأندية

ويحتضن ملعب كامبينج وورلد، المواجهة النارية بين مانشستر سيتي والهلال، ضمن فعاليات دور الستة عشر من مسابقة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمكن البرتغالي برناردو سيلفا من تسجيل الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول، بعد صناعة متقنة من إلكاي جوندوجان.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الفنزويلي جيسوس فالينزويلا، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب كامبينج وورلد بولاية أورلاندو.

وتأهل مانشستر سيتي إلى دور الستة عشر من مسابقة كأس العالم للأندية، بعدما تصدر ترتيب جدول المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: إيدرسون.

▪︎خط الدفاع: ريان آيت نوري - جفارديول - روبن دياز - ماثيوس نونيس.

▪︎خط الوسط: إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا - تيجاني ريندرزر.

▪︎خط الهجوم: سافيو موريرا - إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو.

في المقابل، صعد زعيم الأندية السعودية إلى ثمن نهائي مونديال الأندية، بعدما احتل وصافة ترتيب الثامنة خلف ريال مدريد برصيد 5 نقاط.

بينما، جاء تشكيل الهلال، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: ياسين بونو.

▪︎خط الدفاع: خاليدو كوليبالي - رينان لودي - روبين نيفيز.

▪︎خط الوسط: محمد كنو - ناصر الدوسري - سافيتش - جواو كانسيلو - متعب الحربي.

▪︎خط الهجوم: مالكوم دي أوليفرا - ماركوس ليوناردو.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي والهلال في كأس العالم للأندية

تُنقل مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN، ويمكنكم مشاهدة المواجهة عن طريق قنوات إم بي سي مصر التي أعلنت عن نقلها لجميع مواجهات الهلال في البطولة.